Экс-директор Управления благоустройства Бирска стал фигурантом нового уголовного дела

Бирский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-директора бирского «Управления благоустройства» Альберта Фархутдинова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службах управления СКР по Башкирии и региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2024 года учреждение заключило муниципальный контракт с ООО «Стройтехнологии» на ремонт улицы Ленина стоимостью свыше 16 млн руб. В сентябре того же года подозреваемый, зная, что работы не выполнены, принял их, подписав соответствующие акты. Подрядчик в итоге получил свыше 4 млн руб. Через месяц подозреваемый заключил с ним допсоглашение, увеличив стоимость работ на 5 млн руб. За изменения условий контракта Альберт Фархутдинов был привлечен к административной ответственности (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). По факту внесения ложной информации в акты выполненных работ возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

В марте Альберту Фархутдинову предъявили обвинение в мошенничестве при ремонте другой дороги на сумму свыше 4,3 млн руб., а также в получении взятки от представителя ООО «Торговый дом “Ресурс”».

Альберт Фархутдинов содержится в СИЗО. Уголовные дела объединены в одно производство.

Венера Хисамова