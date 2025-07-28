В минЖКХ края назначен новый куратор теплоэнергетики

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым заместителем министра ЖКХ Пермского края, начальником управления теплоэнергетики, ГО и ЧС стал Руслан Акманаев. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным Rusprofile, ранее господин Акманаев выступал учредителем ООО «Проектно-инжиниринговая компания», а также был президентом АНО «Ассоциация психологов и психотерапевтов».

Руслан Акманаев занял место Александра Березина, который недавно покинул должность. Он проработал на посту менее года — с ноября 2024-го. Ранее господин Березин работал замначальника ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» по тылу.

С начала года это очередной уволившийся зам из министерства. Ранее ведомство покинул заместитель министра Андрей Летов, а также начальник отдела электроснабжения Антон Ильюшин. Оба трудоустроились в мэрии Перми, где работает сейчас бывший министр ЖКХ Артем Балахнин.

Напомним, в начале года коммунальный блок перешел в подчинение вице-премьеру Андрею Алякринскому. Прежний зампред Андрей Кокорев стал советником губернатора, место министра заняла Наталья Киселева из фонда капремонта.