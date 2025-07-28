В минЖКХ края назначен новый куратор теплоэнергетики
Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым заместителем министра ЖКХ Пермского края, начальником управления теплоэнергетики, ГО и ЧС стал Руслан Акманаев. Сегодня он приступил к исполнению обязанностей.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Согласно данным Rusprofile, ранее господин Акманаев выступал учредителем ООО «Проектно-инжиниринговая компания», а также был президентом АНО «Ассоциация психологов и психотерапевтов».
Руслан Акманаев занял место Александра Березина, который недавно покинул должность. Он проработал на посту менее года — с ноября 2024-го. Ранее господин Березин работал замначальника ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» по тылу.
С начала года это очередной уволившийся зам из министерства. Ранее ведомство покинул заместитель министра Андрей Летов, а также начальник отдела электроснабжения Антон Ильюшин. Оба трудоустроились в мэрии Перми, где работает сейчас бывший министр ЖКХ Артем Балахнин.
Напомним, в начале года коммунальный блок перешел в подчинение вице-премьеру Андрею Алякринскому. Прежний зампред Андрей Кокорев стал советником губернатора, место министра заняла Наталья Киселева из фонда капремонта.