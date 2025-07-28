Суд оштрафовал жителя Саратова за насилие в отношении полицейского

В Саратове суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя по уголовному делу о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 23 июня этого года сотрудники полиции задержали нетрезвого фигуранта рядом с домом по ул. Ломоносова в областном центре за совершение им административного правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ. При этом фигурант ударил кулаком в плечо одному из полицейских.

После этого стражи порядка пресекли преступные действия саратовца. Суд оштрафовал его на 25 тыс. руб.

Павел Фролов