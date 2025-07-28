Иногда они возвращаются

Топ-менеджеры стали чаще возвращаться в управление компаний, из которых уходили ранее. В США число таких гендиректоров достигло максимума за последние десятилетие, пишет Financial Times. По данным издания, уже 22 компании из индекса S&P 500 вернули в управление бывших руководителей. Среди них The Walt Disney Company, где в 2022 году к руководству вернулся Боб Айгер, и Dell Technologies, которую снова возглавил основатель Майкл Делл. В России тоже появляются «гендиректора-бумеранги». “Ъ FM” обсудил с руководителями и топ-менеджерами, как развивается этот тренд в российской бизнес-среде. Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего возвращаются именно основатели компаний, на их долю приходится почти половина повторных приходов. Среди всех руководителей они составляют около 4%. Причем иногда такие циклы возвращений повторяются несколько раз, отмечает вице-президент группы компаний Softline Андрей Благоразумов: «Руководители возвращаются регулярно, есть даже те, кто делал это по три раза. То есть человек нормально уходит, где-то набирается опыта, через какое-то время его зовут, уже зная все его плюсы и минусы, знают, что от него ожидать.

Проще позвать бывшего руководителя, чем искать на рынке "кота в мешке"».

Самый известный «бумеранг» этого года на российском рынке --- Gloria Jeans. В компании во второй раз за год сменился генеральный директор. Пост вновь занял основатель бренда Владимир Мельников. До этого полгода Gloria Jeans возглавлял Александр Тарасов. Ранее он занимал должность исполнительного директора по финансам и покинул ритейлер в 2022 году, а вернулся в 2025-м. По данным СПАРК, в прошлом году чистая прибыль Gloria Jeans сократилась на 74%, до 1,8 млрд руб. Участники рынка говорят, что причиной кадровых перестановок стало несовпадение ожиданий собственника с результатами работы наемных управленцев.

По словам президента группы компаний Favorit Motors Владимира Попова, это одна из самых частых причин возвращения бывших топ-менеджеров: «Существует два варианта, когда генеральный директор покидает компанию. Первый: когда он выгорел, устал. Второй: когда топ-менеджер просто не справился с воплощением стратегии, которую принял совет директоров, то есть не достиг показателей. Совет директоров принимает решение о том, что, старый-то был лучше. Лучше почему? Потому что, оказывается, при любых заменах начал меняться корпоративный культурный код, видение компании и форма воплощения стратегии».

Но довольно часто таких возвращающихся руководителей либо снова увольняют, либо они сами уходят, говорит генеральный директор компании Oxygen Павел Кулаков: «Я испытываю по этому поводу осторожный пессимизм, потому что если человек один раз ушел, то он в любой момент уйдет снова. Я считаю, что лучше взять все-таки кого-то даже из другой сферы, поскольку в моем понимании как руководителя, как собственника бизнеса, сложно войти второй раз в одну и ту же воду. Проходит три-пять лет, компании не меняются, меняется сам ландшафт отрасли, команда и культурный код подвержен изменениям.

Мы вряд ли возьмем обратно людей, которые ушли».

Сейчас в условиях дефицита квалифицированных управленцев особенно важно выстраивать эффективную систему мотивации для удержания топ-менеджеров, считает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев: «Была буквально пара случаев, когда управленцы возвращались, но только на другую позицию.

В целом можно сказать так, топ-менеджеры практически не уходят. Безусловно, для руководителя основным является мотивация на результат, она у нас есть. Помимо мотивации есть делегированные ресурсы и право принимать решения. Каким-то серьезным пакетом делиться нет смысла. Это мало работает в нашей ситуации, поскольку мы не акционерное общество».

За последнее десятилетие акционеры и советы директоров преимущественно делали ставку на молодых кандидатов в возрасте до 40 лет. Однако уже сейчас в Европе и США наблюдается обратный тренд — возвращение к более зрелым управленцам от 55 лет и старше. По мнению собеседников “Ъ FM”, такая тенденция проявится и в России.

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Валерия Калинина, Егор Парфенов