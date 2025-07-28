Ставропольская производственная площадка «Биннофарм Групп» подтвердила соответствие стандартам GMP ЕАЭС

Производственная площадка «Биоком» в г. Ставрополь, входящая в состав «Биннофарм Групп», успешно прошла выездную проверку от Министерства промышленности и торговли РФ в целях периодического подтверждения соответствия лицензионным требованиям и получила обновленную лицензию и сертификат соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это подтверждает высокий уровень системы качества и ее соответствие международным стандартам.

Наала Гривапш, корпоративный директор по качеству «Биннофарм Групп»:

«Успешное прохождение проверки Минпромторга демонстрирует эффективность и надежность фармацевтической системы качества и производственных процессов компании. «Биннофарм Групп» последовательно реализует стратегию международной экспансии. Наши препараты уже представлены в 15 странах, а сейчас мы активно работаем над выходом на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Наличие сертификата GMP ЕАЭС позволяет нам регистрировать лекарственные средства в странах ЕАЭС и СНГ, где мы уже являемся лидерами по экспорту российской фармацевтической продукции».

Производственная площадка «Биоком» площадью 2 тыс. м оснащена четырьмя линиями, включая одну производственную и три упаковочные, и обеспечивает рабочими местами около 140 специалистов. В 2024 году предприятие выпустило свыше 7 млн упаковок лекарственных препаратов.

Сертификация GMP ЕАЭС подтверждает, что «Биоком» соответствует современным международным требованиям к производству и контролю качества лекарственных средств, что открывает новые возможности для роста экспорта и укрепления позиций компании на глобальном фармацевтическом рынке.

ООО «Биннофарм Групп»