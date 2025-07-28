В Самаре в суд передано дело о стрельбе у автосервиса на Заводском шоссе

Житель Самары предстанет перед судом за хулиганство с применением огнестрельного оружия, совершенное возле автосервиса на Заводском шоссе. Об этом сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в апреле 2025 года. В полицию от медицинских работников поступила информация о причинении огнестрельного ранения 32-летнему мужчине. Потерпевший сообщил приметы стрелявшего, передвигавшегося на автомобиле Porsche Panamera, а полицейские обнаружили на месте преступления гильзы.

Вскоре правоохранители задержали ранее несудимого местного жителя 1989 года рождения. Он признал вину и пояснил, что «из-за имущественного спора не смог сдержать эмоций и причинил телесные повреждения потерпевшему».

По ходатайству органа следствия злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Алексей Алексеев