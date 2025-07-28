В Саратове суд обязал УК организовать контейнерные площадки для ТКО

Суд по иску прокуратуры Кировского района Саратова обязал управляющую компанию (УК) организовать контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Саратова выяснила, что на территории многоквартирных домов № 3 по ул. Высокая и № 8 по ул. Осипова не организованы места накопления, вывоз мусора и ТКО. Эти здания находятся в управлении ООО «РКЦ "Кировский"».

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление директору УК, но нарушения так и не устранили. Поскольку ООО «РКЦ "Кировский"» бездействовало, прокуратура попросила суд обязать УК организовать контейнерные площадки. Суд удовлетворил требование, надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов