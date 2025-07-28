С жителя Самары взыскали штраф за застреленных животных

Судебные приставы Советского района взыскали с местного жителя 240 тыс. руб. в счет компенсации материального ущерба, причиненного незаконной охотой. Об этом сообщили сегодня в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Самарец, не имея разрешения на охоту, отправился с ружьем в лес и застрелил трех косуль. Рассмотрев материалы дела, суд постановил взыскать с него причиненный животному миру материальный ущерб.

В рамках исполнительного производства приставы направили запросы в регистрирующие органы и наложили аресты на находящиеся в банках денежные средства должника.

«В результате принятых мер охотник полностью компенсировал материальный ущерб»,— заявили в ведомстве.

Алексей Алексеев