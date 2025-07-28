36 пассажиров перевернувшегося в Башкирии автобуса вернулись в Ижевск

36 пассажиров туристического автобуса, перевернувшегося в Башкирии, вернулись в Ижевск, сообщил в Telegram министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Багин,Telegram Фото: Сергей Багин,Telegram

«В результате ДТП госпитализировано восемь человек. Сейчас решается вопрос об их направлении в клиники Уфы санавиацией. Мы находимся на постоянной связи с коллегами из минздрава Башкирии и готовы оказать любую необходимую помощь»,— написал господин Багин.

Напомним, автобус Higer съехал в кювет и опрокинулся в Салаватском районе 27 июля около 16:00. Заявлялось, что в транспорте находились 40 туристов, возвращавшихся в Ижевск после сплава. По предварительным данным, 38-летний водитель из Удмуртии не справился с управлением. В результате происшествия пострадали более 20 человек. Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту ДТП.