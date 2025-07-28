«Уралкалий» выступил партнером XV Всероссийской олимпиады юных геологов

Олимпиада приурочена к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей. В мероприятии приняли участие около 300 юных геологов из 40 субъектов Российской Федерации и пяти стран мира.

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На торжественном открытии присутствовали руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Уралкалий» в рамках олимпиадной программы организовал для юных исследователей презентацию о Верхнекамском месторождении солей, виртуальную экскурсию в калийную шахту с применением VR-технологий, интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», другие активности.

Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию:

Олимпиада юных геологов — это уникальная образовательная платформа, где талантливые школьники со всей страны могут не только проявить себя, но и получить реальные практические навыки, столь важные для будущей профессии. Такие инициативы стимулируют интерес к геологическим наукам и формируют базу для подготовки высококвалифицированных специалистов в области недропользования.

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Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

Пермский край — уникальный регион. Прикамье обладает богатым геологическим наследием, и вместе с тем активно развивает бережливые технологии недропользования сегодня. Здесь был открыт целый период нашей земной эры — Пермский период. Сто лет назад было открыто профессором Преображенским крупнейшее в стране Верхнекамское месторождение солей. Уверен, что участие в олимпиаде станет важным этапом для ребят, которые связывают свое будущее с геологией и исследовательской деятельностью.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

Поддержка юных геологов — это инвестиции в будущее. Геология — основа нашей деятельности, и именно здесь зарождается интерес к профессии, который потом вырастает в призвание. Участники олимпиады получают возможность не только проявить свои знания, но и ближе познакомиться с реальной производственной практикой. Мы видим в них будущих специалистов, которые будут развивать калийную отрасль.

ПАО "Уралкалий"