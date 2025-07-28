Цементное производство Магнитки отметило юбилей

Решение о строительстве в районе Магнитогорска цементного завода мощностью 600 тыс. тонн цемента в год было принято Советом Министров СССР и Министерством строительства и промышленности строительных материалов в феврале 1947 года. Выбор площадки будущего завода был определен близостью Смеловского месторождения известняка и Приуральского месторождения глин. Проектировщиком завода выступил институт «Гипроцемент», строительство вел трест «Магнитострой».



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Фото: Андрей Серебряков ООО «МЦОЗ»

Фото: Андрей Серебряков

В канун 1950 года был принят в эксплуатацию Смеловский карьер известняка. 27 июля 1950 года был произведен розжиг первой вращающейся печи длиной 150 метров. Вторая печь была введена в эксплуатацию на следующий год, третья в 1958 году.

Сегодня ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» входит в Группу компаний ПАО «ММК» и является одним из ведущих предприятий Южного Урала, специализирующихся на производстве металлургических флюсов, цемента, шлака молотого и клинкера. Ассортимент предприятия составляют портландцементы и выпускаемый с 2001 года ожелезнённый доломит (известково-магнезиального флюс), который используется в качестве гарнисажеобразующего материала при конвертерной выплавке стали.

В новом тысячелетии на предприятии проведена серьезная программа модернизации производства. В 2007-2009 гг. на МЦОЗ вошли в строй две вращающиеся печи мокрого способа, позволившие увеличить объемы выпускаемого цемента и снизить нагрузку на окружающую среду. Расширен склад сырья, построен новый сырьевой цех с тремя сырьевыми мельницами. В 2014 году пущена в работу новая линия упаковки, погрузки и бесподдонного паллетирования мешков итальянской фирмы «FLSmidth Ventomatic». В декабре 2018 года на заводе введена в эксплуатацию линия по затариванию ожелезненного доломита в биг-бэги.

В 2020 году в транспортно-отгрузочном цехе установлены загрузочные телескопические устройства нового типа с аспирационной системой для погрузки цемента навалом, которые позволяют избежать потери цемента из-за пыления при загрузке в хопперы, а также улучшают условия работы персонала вследствие отсутствия запыленности. А в обжиговом отделении реализован проект по монтажу инерционного грохота для разделения ожелезнённого доломита на фракции.

С 2019 года в ООО «МЦОЗ» было освоено производство новых продуктов: молотого шлака, который является составляющей частью при производстве бетонов и сухих строительных смесей; а также ожелезнённой извести – составляющая при производстве стали в условиях сталеплавильного производства ПАО «ММК».

В 2022 построена и введена в эксплуатацию сырьевая мельница №1, произведена реконструкция автовесовой. На следующий год пройдена процедура добровольной сертификации на производство шлака молотого, введена в эксплуатацию отечественная производственная линия по затариванию цемента в биг-бэги. Это позволило ООО «МЦОЗ» довести долю реализации тарированной продукции до одного из самых высоких показателей в стране - на сегодняшний день она составляет порядка 25% от общего объема продаж цемента. В 2024 году на заводе построена блочно-модульная котельная.

В октябре 2024 ООО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»» по итогам ежегодного ранжирования предприятий России Всероссийского Бизнес-рейтинга признано лидером российской экономики по виду деятельности «Производство цемента». Статус «Лидер отрасли 2024» присвоен компании за высокие экономические показатели, весомый вклад в развитие экономики и добросовестную уплату налогов.

Цементники Магнитки уделяют большое внимание благоустройству своего предприятия. Завод не раз становился призером городского конкурса «Самая благоустроенная организация города Магнитогорска».

На предприятии есть традиция - в преддверии юбилея завода здесь проводится масштабная спартакиада, которая растягивается практически на год, и включает в себя порядка двух десятков этапов. Работники предприятия делятся на команды, представляющие различные структурные подразделения завода, при этом состязания, в отличие от традиционных спартакиад, не ограничиваются спортивными баталиями, а включают в себя также различные творческие конкурсы.

ПАО «ММК»