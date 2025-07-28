Конкурс деревянных фигур в Уфе будет посвящен годовщине Победы

Администрация Уфы внесла изменения в постановление от 27 апреля 2022 года о проведении открытого конкурса по изготовлению деревянных скульптур «Форма изгиба».

Согласно изменениям, конкурсные работы должны быть посвящены 80-й годовщине Победы в Великой отечественной войне и пятилетию присвоения Уфе звания «Город трудовой доблести».

Конкурс решено проводить ежегодно. В оргкомитет включены сотрудники управления по культуре и искусству, управления коммунального хозяйства и благоустройства, Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Уфы, «Горзеленхоза» и «Центра городского дизайна».

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 мая этого года.

Майя Иванова