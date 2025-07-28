Миллиардные долги нижегородских больниц обещают ликвидировать за три года

В минздраве Нижегородской области фиксируют снижение просроченной кредиторской задолженности госбольниц. Максимальный размер долгов медицинских организаций фиксировался год назад в размере 2,2 млрд руб., а количество больниц-должников достигало 53 учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

На конец прошлого года совместными усилиями министерства здравоохранения Нижегородской области и территориального фонда ОМС просроченная задолженность снизилась до 1,8 млрд руб., а количество должников — до 43 организаций. В частности, из областного бюджета были полностью погашены долги Нижегородской областной детской клинической больницы на сумму более 265 млн руб.

По данным минздрава, более 99% от объема задолженности приходится на поставляемые больницам медикаменты, а менее процента приходится на долги по зарплате и прочие расходы. Нижегородские власти обещают продолжить работу по снижению просроченной кредиторской задолженности и полностью ее ликвидировать в течение трех лет. При этом отмечается, что долги не влияют на качество оказываемой нижегородцам медпомощи.

Иван Сергеев