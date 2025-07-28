Ижевчанина подозревают в контрабанде товаров двойного назначения

48-летний житель Ижевска задержан по подозрению в вывозе за границу товаров двойного назначения без лицензии, сообщает «МВД Медиа». Ему вменяют контрабанду (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Следствие считает, что в период с 2020-го по 2022 годы он работал в организации, специализирующейся на торговле средствами индивидуальной защиты, и переправил за границу более 5 тыс. товаров двойного назначения.

У организации не было лицензии на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль. Подозреваемый предоставил таможенным органам недостоверную информацию. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.