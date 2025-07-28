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В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года

В Казани к автоматической системе управления дорожным движением до конца 2025 года подключат 14 светофорных объектов, увеличив общее количество «умных» светофоров в городе до 256 единиц. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

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В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года

В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани

Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

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В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Кроме того, в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Большая Красная и Толстого уже установили интеллектуальную систему безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Система распознает пешеходов и предупреждает водителей о людях на переходе. Также она собирает видеоинформацию о водителях, которые не пропускают пешеходов. Также на пересечении улиц Спартаковская и Ипподромная появилась проекция дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

Всего за пять лет количество ДТП в Казани снизилось на 28%, а число пострадавших — на 25%. За первые шесть месяцев текущего года в городе произошло 534 ДТП.

Анар Зейналов