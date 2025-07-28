В Казани к автоматической системе управления дорожным движением до конца 2025 года подключат 14 светофорных объектов, увеличив общее количество «умных» светофоров в городе до 256 единиц. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года Фото: Пресс-служба мэрии Казани Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН Следующая фотография 1 / 2 В Казани установят еще 14 новых «умных» светофоров до конца 2025 года Фото: Пресс-служба мэрии Казани Здание рабочей больницы при заводе фабрично-торгового товарищества на улице Ватутина в Казани Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Кроме того, в рамках пилотного проекта на перекрестке улиц Большая Красная и Толстого уже установили интеллектуальную систему безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах. Система распознает пешеходов и предупреждает водителей о людях на переходе. Также она собирает видеоинформацию о водителях, которые не пропускают пешеходов. Также на пересечении улиц Спартаковская и Ипподромная появилась проекция дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

Всего за пять лет количество ДТП в Казани снизилось на 28%, а число пострадавших — на 25%. За первые шесть месяцев текущего года в городе произошло 534 ДТП.

Анар Зейналов