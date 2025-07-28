В Пензе восстановили благоустройство после ремонта по требованию прокуратуры

Теплоснабжающая организация восстановила благоустройство территории после ремонта в Пензе после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Железнодорожного района Пензы выяснила, что в феврале этого года работники филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» произвели аварийный ремонт теплосети в районе дома № 131 на ул. Суворова областного центра. При этом в установленные сроки не были выполнены работы по уборке и восстановлению благоустройства территории. Также прокуратура указала на ненадлежащее состояние охранной зоны тепловых сетей близ дома № 3 по ул. Ухтомского.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление директору филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс». В итоге компания устранила нарушения. Виновное должностное лицо филиала привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов