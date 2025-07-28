В Челябинской области директору УК назначили обязательные работы из-за долгов

Суд Челябинской области назначил директору управляющей компании ООО «Комфорт сервис» 200 часов обязательных работ. Приговор вынесен из-за уклонения от выплаты долга поставщикам тепла и электроэнергии, сообщает пресс-служба главного регионального управления ФССП РФ.

По данным приставов, ранее Арбитражный суд Челябинской области вынес 30 решений о взыскании с компании более 3,2 млн руб. в пользу контрагентов. Счета организации были арестованы, что позволило взыскать половину долга. Помимо этого, приставы ограничили расходные операции по кассе. Директору нужно было направлять 50% средств, которые поступали от населения, на депозитный счет судебных приставов. Однако руководитель так и не подал в бухгалтерию распоряжение об этом и не направлял деньги для выплаты задолженности.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта). Руководитель ООО «Комфорт сервис» признал вину в содеянном.