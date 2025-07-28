В Пензе суд наказал местного жителя за незаконный вылов рыбы в период нереста

В Пензе суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя по уголовному делу о незаконном вылове рыбы в период нереста (п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось в суде, днем 10 июня этого года фигурант выловил в реке Сура 11 рыб различных видов в период их нереста. Мужчина задействовал для этого рыболовный подъемник. У жителя Пензы не было разрешения на отлов, действовал запрет на вылов водных биоресурсов.

Суд наказал фигуранта обязательными работами на срок 80 часов. Мужчина в полном объеме возместил причиненный окружающей среде ущерб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов