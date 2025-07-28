Температура воздуха в Удмуртии поднимется почти до 30°С на этой неделе

В первой половине рабочей недели в Удмуртии ожидается сухая и ветреная погода, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ближайшие дожди прогнозируются в ночь на четверг и в дневные часы четверга и пятницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Температура воздуха в ночь на вторник составит 12-17°С, а днем она повысится до 23-28°С. В середине недели немного похолодает: в ночь на среду ожидается 13-18°С, днем в этот день столбик термометра покажет до 20-25°С. В четверг днем прогнозируется до 21-26°С.

В пятницу, 1 августа, ожидается потепление: ночью до 14-19°С, днем до 24-29°С. По предварительному прогнозу, в субботу температурный фон останется без изменений.