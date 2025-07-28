На Ставрополье отремонтируют 19 домов за 64 млн рублей

В Ставропольском крае определили исполнителя капитального ремонта 19 многоквартирных домов. Подрядчиком стала компания КрайСтрой, общая стоимость контракта превышает 64 млн руб. Об этом сообщает региональный Фонд капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края Фото: Региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края

Работы охватят четыре муниципальных образования: пять объектов отремонтируют в Михайловске, 11 — в Новоалександровском округе, один дом — в Красногвардейском и два — в Изобильненском округе.

Подрядчик обновит 27 конструктивных элементов зданий. В перечень входят 11 крыш, два фундамента, два фасада и 12 инженерных сетей.

Большинство домов построены в середине прошлого века и требуют серьёзного вмешательства. У зданий протекают кровли, появляются трещины в основании, коррозии подвержены трубы, разрушается штукатурка.

«Капремонт — это форма зрелости. Технологической и гражданской. Никто, кроме самих жильцов, их дом не спасет»,— отметил генеральный директор краевого фонда Павел Корниенко.

Он подчеркнул важность своевременной оплаты взносов собственниками квартир. По его словам, даже качественная работа подрядчика может быть сорвана из-за финансовой недисциплинированности жильцов.

Тат Гаспарян