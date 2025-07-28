Саратовскую девочку-инвалида обеспечили лекарством благодаря прокуратуре

В Саратовской области 10-летнюю девочку-инвалида обеспечили лекарственным препаратом благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению местной жительницы прокуратура Саратовской области выяснила, что дочери заявительницы по медицинским показаниям требуется прием лекарства, которое должны предоставлять за счет бюджетных средств. При этом ребенку в течение двух месяцев не выписывались льготные рецепты, не выдавали лекарственный препарат.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление в ГУЗ «Энгельсская городская клиническая больница». В итоге девочку обеспечили необходимым лекарством, виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.

Павел Фролов