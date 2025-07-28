В Краснодарском крае задержали троих человек, планировавших поджоги

ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае двоих россиян и уроженца Центральной Азии. По версии спецслужбы, они планировали поджечь объекты транспорта и связи «по заданию украинских спецслужб».

Задержанные — россияне 1992 и 1996 годов рождения, а также выходец одной из стран Центральной Азии 1998 года рождения. Они переписывались с куратором в Telegram. По его заданию они попытались поджечь релейный шкаф, обеспечивающего «работу железнодорожного оборудования на участке пассажирских перевозок». Мужчин задержали.

Возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (покушение на диверсию) и ч. 1 ст. 205 (теракт) УК РФ, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Всех задержанных отправили под арест, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что поджог был совершен возле станции Варениковская. На месте ЧП обнаружили следы горения. Также были частично повреждены два релейных шкафа. В МВД уточнили, что двое подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления разной степени тяжести. Злоумышленникам якобы обещали вознаграждение в криптовалюте.