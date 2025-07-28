Экспортерам из Башкирии будут субсидировать затраты на логистику

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии предлагает субсидировать транспортные расходы экспортерам. Проект соответствующего решения опубликован на сайте министерства.

Планируется, что республиканский бюджет будет возмещать часть затрат малого и среднего бизнеса на перевозку продукции за рубеж автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом. На софинансирование могут претендовать субъекты, поставляющие только несырьевые товары. Перечень таких товаров определен федеральным правительством.

За счет субсидии экспортеры смогут компенсировать до половины логистических затрат, но размер поддержки не должен превышать 1 млн руб.

Обсуждение проекта продлится до 1 августа.

Идэль Гумеров