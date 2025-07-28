В Уфе запретили возвращать бездомных собак на территории школ и парков

Администрация Уфы утвердила перечень мест, на которые запрещается возвращать бездомных собак, а также перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решение о возврате животных на места прежнего обитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Согласно документу, запрещено возвращать бездомных собак на территории образовательных учреждений (детсадов, школ, учреждений дополнительного образования, вузов и колледжей), объектов здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, детских площадок. Также их нельзя отпускать на общественных территориях (в парках, скверах, садах), в организациях общепита, на розничных рынках, в торгово-развлекательных центрах и на объектах транспортной инфраструктуры — на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, остановках транспорта, в аэропортах).

В списке должностных лиц, уполномоченных принимать решение о возврате безнадзорных собак на прежние места обитания, указаны 14 человек: это главы администрации семи районов Уфы и их первые заместители.

Майя Иванова