«Европа вступила в гонку вооружений»

Дональд Трамп теряет терпение в отношении России — данный тезис озвучил госсекретарь Марко Рубио. Президент США не исключил возможность личной встречи лидеров России и Украины через два-три месяца. Тем временем Австрия не против обсудить перспективы своего членства в НАТО. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ставки в конфликте в очередной раз повышаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф впервые за продолжительный промежуток времени прервал молчание и прокомментировал ситуацию вокруг Украины. По его мнению, противостояние должно прекратиться до окончания срока президентства Дональда Трампа.

По тону заявление вроде бы должно быть оптимистичным, однако при ближайшем рассмотрении с этим можно очень сильно поспорить. Вспоминаем то, о чем говорили ранее: неделя, месяц, полгода. Теперь вот до окончания полномочий нынешнего главы Белого дома. При этом негласно считается, что господин Уиткофф отстранен от российского направления, нынче приоритет его деятельности — Ближний Восток, где, к слову сказать, также особых успехов в последнее время не наблюдается.

Между тем госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью все тому же Fox News повторил тезис о том, что Дональд Трамп очень сильно раздражен поведением Кремля, который, по всей видимости, тянет время, дабы решить вопрос силой. Выводов глава Госдепа не сделал, напомнив лишь о сроке в 50 дней, которые даны для заключения мирного соглашения. Сам президент не исключает возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского примерно через два-три месяца.

По логике вещей за это время на фронте могут произойти серьезные изменения, и тогда переговорный трек существенно продвинется, скажем так. Впрочем, прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но в целом перспективы мирного урегулирования остаются туманными. Но вот о чем хочется сказать отдельно. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности начать дискуссию о вступлении страны в НАТО. Причина все та же — угроза с Востока.

Общий смысл в том, что сам по себе нейтралитет не является надежной защитой, нужно вооружаться и заключать оборонные союзы. К слову, Германия обещает создать самую мощную армию в Европе. Не факт, что Вена вот прямо сейчас вступит в альянс. Хотя почему бы и нет? Швеция с Финляндией вступили, раньше этот вопрос никто всерьез не обсуждал, а теперь вот приходится принимать как данность.

Вывод очень простой: Европа вступила в гонку вооружений, и чем дольше не будет мира, тем больше возрастают риски глобального конфликта. Страны-соседи минируют границы, строят заборы с колючей проволокой.

Но вернемся к непосредственно к Украине. Ранее прошел третий раунд переговоров. Особых прорывов не зафиксировано. Однако тема встречи на высшем уровне начала обсуждаться более активно, чем раньше. В этой связи можно рискнуть предположить, что речь может пойти о некоем повышении статуса переговорного процесса. Но это опять же всего лишь теория. На практике тенденция скорее обратная. Как принято говорить, налицо очередное повышение ставок.

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Дмитрий Дризе