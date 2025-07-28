Банк «Центр-инвест» произвел зачет углеродных единиц

Банк «Центр-инвест» приобрел углеродные единицы у энергогенерирующей компании ПАО «ЭЛ5-Энерго» и осуществил их зачет для сокращения собственного углеродного следа и уменьшения выбросов парниковых газов банка. Зачет 300 углеродных единиц банка зарегистрирован в реестре углеродных единиц РФ и позволил снизить карбоновый след банка, эквивалентный 300 тоннам СО2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр-инвест Фото: Центр-инвест

Углеродные единицы ПАО «ЭЛ5-Энерго» — верифицированный результат климатического проекта по итогам строительства нового объекта ВИЭ-генерации — ветропарка «Азовская ВЭС». Азовская ВЭС стала первым проектом в области ветрогенерации, зарегистрированным в 2024 году в качестве климатического проекта в российском реестре углеродных единиц и обеспечивающим предотвращение выбросов парниковых газов за счет выработки зеленой электроэнергии.

Банк «Центр-инвест» является подписантом принципов устойчивой банковской деятельности и финансовой инициативы ООН по охране окружающей среды и стремится к минимизации воздействия на окружающую среду. С 2005 года банк инвестировал более 24 млрд рублей в 24 тысячи энергоэффективных проектов клиентов, что позволило сократить выбросы СО2 в атмосферу на 282 тысячи тонн.

Банк использует солнечные батареи на крыше своего головного офиса, приобретает зеленые сертификаты на поставку солнечной электроэнергии, ведет учет потребления ресурсов и последовательно продолжает работу по снижению своего углеродного следа.

ПАО КБ «Центр-Инвест»