Суд наказал двух саратовцев по делу об организации и проведении азартных игр

В Саратове суд вынес приговор в отношении двух местных жителей в возрасте 51 и 61 года по уголовному делу об организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, в прошлом году фигуранты с использованием игрового оборудования организовывали и проводили азартные игры в помещении на ул. Железнодорожная в Саратове. Это позволило им получить от игроков преступный доход.

Фигуранты в полном объеме признали свою вину. Суд оштрафовал 61-летнего мужчину на 500 тыс. руб., а 51-летнюю женщину — на 200 тыс. руб.

Павел Фролов