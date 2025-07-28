В Оренбуржье суд вынес приговор по делу об организации незаконной миграции и передаче взятки пограничнику

Первомайский районный суд признал виновным иностранного гражданина по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина), а также по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за совершение заведомо незаконного бездействия). Об этом сообщает прокуратура региона.

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По версии следствия и суда, в апреле подсудимый пообещал своему соотечественнику за 3 тыс. долларов организовать незаконное пересечение государственной границы за денежное вознаграждение. При этом соотечественнику запрещен въезд на территорию РФ. Фигурант спрятал мужчину в в кабине грузового автомобиля и перевез в Россию.

Сотрудники пограничного управления ФСБ установили факт незаконного пересечения границы и задержали двух мужчин. Подсудимый предложил одному из правоохранителей взятку в размере 1800 долларов (более 150 тыс. руб.), но его действия пресекли при передаче денег.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 455 тыс. руб. В доход государства обращен дорогостоящий грузовой автомобиль, мобильный телефон и деньги, переданные в качестве взятки.

Руфия Кутляева