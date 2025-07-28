На участке рядом с корпусом УГНТУ спроектировали строительство 25-этажки

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории площадью 52,2 га, ограниченной улицами Степана Злобина, Сагита Агиша, Менделеева и Минигали Губайдуллина. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Проекты разработаны предпринимателем Эйнаром Набиуллиным. В июне прошлого года мэрия разрешила ему проектировать эту территорию.

Как следует из утвержденной документации, на территории планируется построить 25-этажный жилой дом площадью 13,4 тыс. кв. м, двухэтажное здание автомойки со станцией технического обслуживания, двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, гараж-стоянку на 156 машино-мест и пятиэтажный корпус школы на 1205 учеников. Жилую высотку предложено возвести на улице Менделеева, вблизи здания архитектурно-строительного института УГНТУ.

Эйнар Набиулин, по данным «СПАРК-Интерфакс», ранее был индивидуальным предпринимателем. Владел и руководил компаниями (ныне ликвидированы), занимающимися строительством, неспециализированной торговлей, реализацией моторного топлива и денежным посредничеством.

Наталья Балыкова