В Самаре возбуждено уголовное дело по факту избиения подростками мужчины у бара «На дне»

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее, 27 июля, в соцмедиа была размещена информация о том, что в Самаре около пивного бара «На дне» произошла драка между мужчиной и подростками. Происшествие было зафиксировано на видео.

По информации очевидцев, толпа «оголтелых малолеток» в ночь с четверга на пятницу избила «воина». Однако родители подростков уверяют, что неадекватный мужчина «домогался до русских и нерусских детей, оскорблял русских девушек», первым ударил подростка, вытащил нож, после чего «подростки постояли за себя и угомонили пьяного нациста».

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— заявили в региональном СУ СКР.

Алексей Алексеев