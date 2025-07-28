В Челябинской области промпроизводство снизилось на 4,8% в первом полугодии

В январе-июне 2025 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 95,2% к аналогичному периоду прошлого года. В июне к июню 2024 года показатель был на уровне 93,4%. Информация об этом размещена на сайте Челябинскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам первого полугодия добыча полезных ископаемых снизилась на 8,2%, производство в обрабатывающих отраслях сократилось на 4,9%, обеспечение электричеством, газом и паром — на 3,6%. Индекс промпроизводства увеличился только в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов — на 8,6%.

В обрабатывающих отраслях в первом полугодии в годовом выражении сильнее всего снизилось производство одежды — на 55,3%, автотранспортных средств и прицепов — на 15,9%, напитков — на 14,7%, кокса и нефтепродуктов — на 12,7%, компьютеров электронных и оптических изделий — 11,6%. Металлургическое производство сократилось на 7,3%.

Увеличилось изготовление кожи и изделий из нее — на 21,6%, лекарственных средств и материалов — на 14,5%, прочих транспортных средств и оборудования — на 11,6%, бумаги и бумажных изделий — 4,8%.