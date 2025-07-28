Краевые власти меняют директора регионального оператора ТКО

Гендиректор АО «Пермский региональный оператор ТКО» (100% акций в собственности Пермского края) Степан Микаберидзе покинул пост, сообщила краевая газета «Звезда». По данным издания, у топ-менеджера 26 июля закончился срок действия контракта и он не был продлен.

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Господин Микаберидзе возглавлял краевую компанию с 2021 года. До назначения директором работал заместителем директора по эксплуатации спортивных сооружений в Центре спортивной подготовки Пермского края.

Исполняет обязанности руководителя АО замдиректора, бывший замминистра ЖКХ Владислав Степин. По данным издания, в ближайшее время будет назначен новый директор компании.

Уход топ-менеджера АО «Пермский региональный оператор ТКО» произошел после смены куратора коммунального блока в краевом правительстве — с января отрасль ЖКХ курирует Андрей Алякринский. В подведомственных его блоку учреждениях и министерствах в течение последних месяцев уже прошла смена руководящих лиц.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона. Выручка предприятия в 2024 году составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 93 млн руб.