В Саратове суд оштрафовал жительницу Краснодара за дачу взятки

Волжский районный суд Саратова оштрафовал 31-летнюю жительницу Краснодара на 100 тыс. руб. по уголовному делу о даче взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, фигурантка дала взятку в размере 40 тыс. руб. замначальника РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову через двух посредников за совершение незаконных действий в ее пользу. Произошло это днем 6 октября 2021 года.

Фигурантка просила посодействовать ей в успешной сдаче практического экзамена на право управления транспортом. Замначальника РЭО ГИБДД УМВД РФ по г. Саратову поручил подчиненному сотруднику построить наиболее легкий и оптимальный маршрут движения учебной автомашины, которой управляла фигурантка во время практического экзамена.

Павел Фролов