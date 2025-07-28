В Оренбуржье пострадали пять человек в результате съезда в кювет автомобиля
В Оренбуржье на 63 км автодороги Каменноозерное — Медногорск произошло ДТП. Автомобиль «Тойота Камри» съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает полиция региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительной информации ведомства, 43-летний водитель автомобиля двигался со стороны Каменноозерного в сторону Медногорска. Он не справился с управлением, что и привело к съезду в кювет. Предварительно у водителя были признаки алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в машине: водитель и четыре пассажира, среди которых 39-летняя женщина и мужчины в возрасте 39, 27 и 32 лет. Всех их доставили в ГБУЗ «Саракташская РБ». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.