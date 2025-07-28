В конце года «ДОМ.РФ» выставит на торги два участка в Чайковском

Финансовый институт «ДОМ.РФ» в этом году выставит на торги два земельных участка в Чайковском. Как указано на сайте «ДОМ.РФ», территории, планируемые к торгам, находятся в одной локации: на ул. Декабристов, рядом с площадью Уральских Танкистов, где стоит памятник САУ-152. Земельные наделы находятся в агентировании. Эта стадия предполагает подготовку необходимых документов для дальнейшей продажи объекта с торгов.

Один из участков располагается на ул. Декабристов, 23, его площадь — 4 тыс. кв. м. Согласно публичной кадастровой карте, пустующая земля предназначена для парковки автомобилей. Прогнозные сроки торгов по этому активу — III квартал 2025 года.

Следующий объект представляет собой имущественный комплекс из участка и двух строений. Территория площадью 3,3 тыс. кв. м имеет вид разрешенного использования «для эксплуатации здания учебно-лабораторного корпуса». На этой площадке находится 9-этажное административное здание по ул. Декабристов, 23, к6, площадью 6,5 тыс. кв. м — его тоже планируется выставить на продажу. На публичной кадастровой карте оно обозначено как учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», который, по данным сервиса «Яндекс Карты», не работает. В справочнике 2ГИС нет данных об организациях, находящихся в строении. Еще одно помещение, входящее в имущественный комплекс, находится на втором этаже соседнего здания на ул. Декабристов, 23, к5, его площадь — 1,2 тыс. кв. м. По прогнозам «ДОМ.РФ», комплекс будет продан на аукционе в IV квартале 2025 года.

Кроме того, в IV квартале этого года предполагается выставить на торги земельный участок в микрорайоне Перми Верхние Муллы, его площадь — всего 1,5 тыс. кв. м. Эта территория предназначена для торгового или производственно-складского развития, расположена на Западном обходе Перми. Рядом находится автосалон группы «Экскурс» «Фольксваген Центр Пермь».