Под Волгоградом выявили загрязнение нефтепродуктами на 220 кв. м

В Волжском Волгоградской области обнаружили загрязнение земельного участка нефтепродуктами на площади 220 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства совместно с УМВД России по г. Волжскому выяснили, что загрязнен участок в районе ул. им. Ф.Г. Логинова, 20Б. Загрязнение произошло при производстве работ по демонтажу цистерн.

Специалисты взяли пробы почвы. Как только лабораторные исследования завершатся, Росприроднадзор произведет расчет причиненного почве ущерба и примет меры реагирования к виновным лицам.

Павел Фролов