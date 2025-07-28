Приставы Прикамья наложили арест более чем на 500 автомобилей должников

С начала 2025 года сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю арестовали 508 автомобилей, принадлежащих должникам. Общая стоимость арестованного транспорта составила 275 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Самыми дорогостоящими автомобилями, арестованными в связи с наличием крупных задолженностей, стали: Mercedes-Benz GLS стоимостью 10 млн руб., BMW X6, оцененный в 4 млн руб., и грузовой фургон RENAULT MASTER стоимостью 3,5 млн руб.

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев LADA VESTA и Volkswagen Polo. В результате их продажи в первом случае взыскателю возвращена сумма в размере 818 тыс. руб., во втором — 406 тыс. руб.

В январе — июне на реализацию передан 191 автомобиль общей стоимостью 81 млн руб. Если покупателей на машины не находится, они предлагаются взыскателям в счет погашения долга. Принять нереализованные на торгах автомобили общей стоимостью более 26 млн руб. в текущем году согласились 36 взыскателей.