В Саратове под суд пойдет житель Татарстана за мошенничество на 1,5 млн рублей

Кировский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму более 1,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении жителя Нижнекамска Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в период до 21 февраля этого года фигурант влился в ряды организованной преступной группы, похищавшей деньги граждан. Ее участники через интернет связались с директором коммерческой фирмы в Саратове и представились ее учредителем. Они ввели его в заблуждение, сообщив о заключении сделок и необходимости их оплаты.

Директор фирмы перевел на указанные банковские счета свыше 1,5 млн руб. Фигурант обналичил денежные средства и оставил себе вознаграждение.

На имущество жителя Нижнекамска стоимостью более 1,6 млн руб. наложили арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Материалы в отношении неустановленных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Павел Фролов