Жителя Башкирии оштрафовали за дискредитацию армии

Уфимский районный суд оштрафовал Руслана Гайбадуллина на 30 тыс. руб., признав его виновным в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), следует из постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, подсудимый опубликовал в соцсетях комментарий, который в апреле увидели сотрудники УФСБ по Башкирии. Месяц спустя сотрудник МВД, которому передали материалы из УФСБ, составил административный протокол.

Подсудимый не признал вину. По его словам, протокол был якобы составлен не в мае, а «в феврале, о чем свидетельствуют исправления в нем». Суд расценил этот довод как попытку «уйти от установленной законом ответственности», указано в постановлении.

Венера Хисамова