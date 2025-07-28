В Чебоксарах машина скорой помощи попала в ДТП на перекрестке

В понедельник утром, 28 июля, в Чебоксарах произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. 21-летняя водитель легкового автомобиля не пропустила медицинскую машину на перекрестке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Чебоксары.

Авария произошла в 7:03 на проспекте Тракторостроителей. Момент столкновения зафиксировала камера видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель Kia Stinger не уступила дорогу карете скорой помощи, которая проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи, ему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту происшествия.

Анар Зейналов