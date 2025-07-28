Самолет Ижевск—Махачкала подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский лайнер Embraer 190, выполнявший рейс из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел 27 июля около 23:46 мск, когда самолет пролетал над территорией Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса Flightradar, лайнер начал снижаться и успешно приземлился в аэропорту Махачкалы примерно через час после активации сигнала тревоги. Подробности о причинах инцидента не сообщаются.