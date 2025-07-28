Прокуратура начала проверку из-за ДТП с 20 пострадавшими туристами из Ижевска

Прокуратура Башкирии проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП с туристическим автобусом из Удмуртии на трассе Малояз—Верхние Киги, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Башкирии Фото: Госавтоинспекция Башкирии

Напомним, автобус Higer съехал в кювет и опрокинулся в Салаватском районе 27 июля около 16:00. В транспорте находились 40 туристов, возвращавшихся в Ижевск после сплава. По предварительным данным, 38-летний водитель из Удмуртии не справился с управлением. В результате происшествия пострадали более 20 человек.

15 пострадавших были доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу, из которых восьмерых госпитализировали. Двое находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести. Другие пассажиры автобуса, возвращавшиеся с туристического сплава, находятся в селе Верхние Киги, где для них развернут пункт временного размещения.