Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

В понедельник, 28 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность с максимальной температурой воздуха от +21 до +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет северным со скоростью 6–11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

В Казани также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в столице республики составит +24...+26 градусов. Ветер северный 6–11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с.

Анар Зейналов