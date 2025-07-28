Экополитика – в действии

Компания «Метафракс Кемикалс» системно работает над экологичностью своих производств, в течение многих лет действуя без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Это полностью соответствует корпоративной стратегии холдинга «Росхим» по повышению экологической эффективности.

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Общие затраты компании «Метафракс Кемикалс» на охрану окружающей среды в 2024 году составили 234,2 млн рублей. При этом более половины из них – 122,4 млн рублей – были выделены на работу очистных сооружений, а более 28 млн рублей направлено на охрану атмосферного воздуха. Газоочистными и пылеулавливающими установками на производстве «Метафракса» оснащены более 40 объектов, что позволило уловить за 2024 год более 16 тысяч тонн загрязняющих веществ.

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На особом контроле находится качество атмосферного воздуха в районе расположения производства и прилегающих территориях. Контроль осуществляется в Губахе и посёлке Северный по метанолу и веществам, содержание которых определяется выбросами предприятий всего промышленного узла - аммиак, формальдегид, диоксиды серы и азота, пыль. В посёлке Северный в 2024 году было отобрано 3 454 пробы. По результатам контроля атмосферного воздуха в районе Дворца культуры посёлка Северный превышений предельно допустимых концентраций данных веществ не выявлено.

В атмосферном воздухе Губахи в течение 2024 года взято 150 проб воздуха, которые были проанализированы на содержание специфического для АО «Метафракс Кемикалс» вещества – метанола. Превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха Губахи по метанолу также не выявлено. Кроме того, санитарная лаборатория ведёт регулярный контроль качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия. В 2024 году было проанализировано 150 проб. Исследования показали, что содержание метанола в атмосферном воздухе на северной границе санитарно-защитной зоны находится в пределах гигиенических нормативов.

В августе 2024 года компанией «Метафракс Кемикалс» была принята новая экологическая политика. В фокусе внимания, как и на всех предприятиях, входящих в периметр АО «Росхим» - экологическая безопасность. Предпринимаются меры для обеспечения безопасности производственных процессов и предотвращения аварийных ситуаций, которые могут нанести вред окружающей среде, в том числе обучение персонала и повышение экологической грамотности сотрудников. Также среди ключевых направлений – активизация усилий по снижению выбросов парниковых газов, продолжение регулярного мониторинга состояния окружающей среды, реализация мер по снижению негативного воздействия на почву, воду и воздух. Политикой предусмотрено внедрение новых технологий, направленных на сокращение отходов производства и уменьшение потребления природных ресурсов.

«Метафракс Кемикалс» очищает на своих биологических очистных сооружениях не только свои производственные сточные воды, но и хозяйственно-бытовые и промышленные стоки Губахи. В 2024 году очистку прошло более пяти с половиной миллионов куб. метров сточных вод.

Компания продолжила добрую традицию по выпуску мальков стерляди в реки Прикамья. Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов реализуются «Метафраксом» на добровольных началах с 2020 года. В 2024 году в соответствии с рекомендациями специалистов Средневолжского управления Росрыболовства было выпущено 5 445 мальков стерляди.

ПАО «Метафракс-Кемикалс»