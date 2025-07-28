Челябинская область вошла в топ-20 регионов по перспективности трудоустройства

По итогам второго квартала 2025 года Челябинская область заняла 19 место в рейтинге российских регионов по перспективности трудоустройства. Среди субъектов Уральского федерального округа Челябинская область на втором месте, сообщает пресс-служба hh.ruю

Рейтинг составлен на основе шести параметров: соотношение количества резюме к количеству вакансий (hh.индекс), медианная предлагаемая зарплата, доля ищущих работу в другом регионе соискателей, прожиточный минимум для трудоспособного населения и уровень безработицы по данным Росстат.

Челябинская область по итогам второго квартала получила 77,8 баллов из 100. В регионе на одну вакансию приходится пять активных резюме, что укладывается в норму для рынка труда и свидетельствует о сбалансированном состоянии спроса и предложения, отмечают аналитики. Средняя предлагаемая зарплата составляет 66 тыс. руб., а прожиточный минимум для трудоспособных жителей 16,3 тыс. руб. в месяц. Уровень безработицы — 1,6%. В других регионах работу ищут 5,7% соискателей.

Среди регионов Уральского федерального округа более высокие позиции в рейтинге у Свердловской области, которая с 79,7 баллами занимает 14 место. На 21 месте Ямало-Ненецкий автономный округ, у которого 76,9 балла.

Лидерами рейтинга по перспективности трудоустройства летом 2025 года стали Татарстан (89,4 балла), Башкортостан (83,7 балла) и Санкт-Петербург (82,6).