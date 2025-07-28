Следствие начало проверку по факту гибели девочки в водоеме в Балакове

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели 15-летней девочки в водоеме в Балакове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла накануне, 17 июля, на судоходном канале близ ул. Набережной Леонова. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Балакова поставила на контроль установление обстоятельств гибели 15-летней девочки. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Павел Фролов