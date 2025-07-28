Замначальника дирекции РЖД в Хабаровске обвиняется во взяточничестве

Следственное управление СКР по Хабаровскому краю и ЕАО расследует уголовное дело в отношении заместителя начальника дирекции ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба ведомства. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В даче взятки фигуранту (ч. 4 ст. 291 УК РФ) обвиняются двое руководителей строительных подрядных организаций.

По версии следствия, в 2022—2024 годах замначальника железнодорожной дирекции получал от строителей взятки в виде услуг — они оплачивали ему стройматериалы и монтаж отопительной системы в частном доме, а также ремонт и техобслуживание его личного автомобиля. Стоимость услуг превысила 400 тыс. руб. За это железнодорожник помогал строителям с приемкой и оплатой строительно-монтажных работ на объектах.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю. Идет сбор доказательственной базы.

Эрнест Филипповский, Хабаровск