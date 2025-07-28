Саперы на Курилах обезвредили 3,8 тыс. боеприпасов Второй мировой войны

За два месяца работ на северокурильском острове Шумшу обнаружено и ликвидировано свыше 3,8 тыс. артиллерийских снарядов, ручных гранат и патронов от винтовок времен сражений с Квантунской армией, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Работы проводятся на безопасном удалении от палаточного лагеря. Снаряды, подлежащие уничтожению, относятся на место подрыва на 1,5 км от саперов, чтобы не попасть под осколки, разлетающиеся на сотни метров», — говорится в сообщении. Завершение работ планируется к 15 августа.

Сводное подразделение ВВО выполняет задачи по расчистке территории под возведение военно-исторического мемориального комплекса к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также мест проведения исторической реконструкции высадки десанта и боев за остров.

Эрнест Филипповский, Хабаровск