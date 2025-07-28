Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о нарушении прав участников долевого строительства в Тольятти. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обращение поступило через приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте» и касается более 120 дольщиков жилого комплекса «Ставрополь».

Строительство ЖК началось в 2008 году, но сроки его завершения постоянно переносились. Последний раз сдача объекта была отложена до июля этого года, но здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Многочисленные обращения дольщиков в различные инстанции не дали результата.

Региональное следственное управление расследует уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил его руководителю Павлу Олейнику предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение этого поручения взято под контроль центрального аппарата ведомства.

Андрей Сазонов