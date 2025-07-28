Футбольная «Сибирь» уступила пятигорскому клубу во втором туре в группе «Золото»
Лишь одно очко из шести смогли взять футболисты «Сибири» в двух домашних матчах, открывших летне-осеннюю часть чемпионата в группе «Золото» Второй лиги. 27 июля новосибирцы уступили клубу «Машук-КМВ» из Пятигорска.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Единственный мяч в этой встрече был забит на 13-й минуте. На 54-й минуте Антон Кобялко забил ответный гол, но он был отменен за фол в атаке.
После двух туров «Сибирь» занимает в турнирной таблице предпоследнее, девятое место. Лидируют же «Машук-КМВ» и московский «Велес», у которых по четыре очка.